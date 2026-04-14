Jacques e Jessica Moretti indagati anche in Italia La svolta a Roma sulla strage di Crans-Montana | di cosa sono accusati

La Procura di Roma ha formalmente iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti, titolari del bar Le Constellation a Crans-Montana, nell’ambito di un’indagine relativa alla strage avvenuta il 31 dicembre scorso. La richiesta di approfondimento riguarda le responsabilità legate all’evento, che ha coinvolto il locale e ha portato alle indagini attuali. Questa decisione segna un passo importante nell’inchiesta avviata in Svizzera.

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation di Crans-Montana, nell’ambito dell’inchiesta sulla strage del 31 dicembre scorso. I pm capitolini, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi e seguiti dai pubblici ministeri Giovanni Conzo e Stefano Opilio, contestano loro i reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. Nella notte di Capodanno il rogo del locale aveva causato la morte di 41 ragazzi, tra cui 6 italiani, e il ferimento di altri 115 persone. Crans-Montana, cosa è emerso dagli interrogatori e dalle indagini italiane.🔗 Leggi su Open.online

Crans Montana, inchiesta procura Roma: indagati Jacques e Jessica Moretti(Adnkronos) – La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation di Crans Montana...

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