Nella vicenda della strage avvenuta a Crans-Montana, i familiari delle vittime hanno presentato una denuncia contro ignoti. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per disastro colposo e omicidio colposo plurimo, coinvolgendo anche alcuni indagati. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore e riguarda anche le responsabilità a livello amministrativo e tecnico. Le autorità stanno raccogliendo documenti e ascoltando testimoni.

Disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Sono solo alcune delle accuse che la Procura di Roma muove a Jaques Moretti e alla moglie Jessica nell’ambito del procedimento legato all’incendio del 31 dicembre a Crans Montana nel locale Le Constellation che provocò la morte di 41 persone tra cui sei italiani. I pm capitolini hanno formalizzato per i due l’iscrizione nel registro degli indagati in un fascicolo in cui vengono contestati ai gestori del locale anche i reati di incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. Gli inquirenti hanno dato un colpo di acceleratore al procedimento avviato a...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Strage di Crans-Montana, i Moretti indagati anche a Roma

La strage di Crans Montana: i coniugi Moretti indagati anche a Roma

I coniugi Moretti indagati anche Roma per la strage di Crans-Montana. Contestati il disastro, l’omicidio plurimo, l’incendio e le lesioni gravissime:La Procura di Roma iscrive nel registro degli indagati i proprietari del locale teatro della tragedia di Capodanno a Crans-Montana.

Strage di Crans Montana: Jacques e Jessica Moretti indagati a RomaROMA – La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation di Crans Montana dove...