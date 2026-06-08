Lombardia i nuovi sindaci | colpi di scena nei ballottaggi

Da ameve.eu 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Vigevano, Forza Italia ha vinto il ballottaggio senza alleati, conquistando la carica di sindaco. A Mortara, il candidato civico ha ottenuto il 70% dei voti, superando nettamente gli avversari. Questi risultati hanno segnato alcune delle principali sorprese nei ballottaggi in Lombardia, dove i nuovi sindaci sono stati scelti in modo sorprendente rispetto alle previsioni.

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Come ha fatto Forza Italia a vincere a Vigevano senza alleati? Perché il candidato civico di Mortara ha ottenuto il 70% dei voti? Chi ha vinto il ballottaggio a Viadana con soli 80 voti? Come gestiranno i nuovi sindaci il calo dell'affluenza nei comuni??? In Breve Vigevano: Previde Massara vince col 57% superando Rosella Buratti di 15 punti. Mortara: Fabio Farina eletto col 70,31% battendo Vittorio Testa dopo calo affluenza. Lecco: Filippo Boscagli vince col 51,9% contro il . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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