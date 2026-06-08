Elezioni amministrative ballottaggi | risultati nei sei Comuni pugliesi I nuovi sindaci

Nei sei Comuni pugliesi coinvolti dai ballottaggi, sono stati eletti i nuovi sindaci. I risultati definitivi sono ancora in aggiornamento, ma già si conoscono le decisioni di voto in alcune zone. Le schede scrutinate hanno determinato le nuove figure di riferimento amministrativo locale. La scelta dei cittadini si è concentrata su candidati che si sono sfidati nelle ultime settimane di campagna elettorale. I dati ufficiali verranno comunicati a breve.

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Elezioni | Amministrative 2026: quando e come si vota

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