Vicenza Jazz 2026 dedica la XXX edizione a Miles Davis

La XXX edizione di Vicenza Jazz 2026 si svolge nella città di Vicenza e celebra con questa manifestazione musicale il trentennale di eventi jazz internazionali. La rassegna è promossa dalla Fondazione Musica Per Roma e si svolge in diverse location della città. La manifestazione si concentra sulla musica jazz ed è dedicata a Miles Davis. La fotografia di Riccardo Musacchio è associata all’evento.

©Fondazione Musica Per Roma foto Riccardo Musacchio MUSA VICENZA – Trent’anni di grande jazz internazionale in una delle più belle città d’arte in Italia. Un traguardo importante che si lega al centenario della nascita di uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi, Miles Davis. Con lo sguardo già proiettato verso un’ulteriore fondamentale ricorrenza, il centesimo compleanno di un altro artista che ha cambiato la storia della musica del XX secolo, John Coltrane. In questo triplice orizzonte si muove la XXX edizione di New Conversations – Vicenza Jazz, con la direzione artistica di Riccardo Brazzale, che si svolgerà dal 15 alla notte fra... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Vicenza Jazz 2026 dedica la XXX edizione a Miles Davis Articoli correlati Leggi anche: Vicenza Jazz 2026 è dedicato a Miles Davis A maggio la XXX edizione di New Conversations – Vicenza Jazz: il programma©Fondazione Musica Per Roma / foto Riccardo Musacchio / MUSA VICENZA - Trent’anni di grande jazz internazionale in una delle più belle città d’arte... Tutto quello che riguarda Vicenza Jazz Vicenza Jazz 2026 dedica la XXX edizione a Miles DavisVICENZA - Trent’anni di grande jazz internazionale in una delle più belle città d’arte in Italia. Un traguardo importante che si lega al centenario della ... lopinionista.it Vicenza Jazz 2026 è dedicato a Miles DavisRoma, 13 feb. (askanews) – Trent’anni di grande jazz internazionale in una delle più belle città d’arte in Italia. Un traguardo importante che si lega al centenario della nascita di uno dei più grandi ... msn.com