Time in jazz 39esima edizione nel segno di Miles Davis

Nella sede dell’Istituto italiano di Cultura di Parigi si è tenuta la presentazione della 39esima edizione di Time in Jazz, festival ideato e diretto da Paolo Fresu. L’evento si svolgerà in diverse località e si concentrerà sulla musica di Miles Davis. La manifestazione prevede una serie di concerti e incontri dedicati al celebre trombettista, figura centrale nel mondo del jazz. La kermesse si svolgerà nel corso delle prossime settimane.

Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. Presentata nella sede dell’Istituto italiano di Cultura di Parigi a Parigi la 39esima edizione di Time in Jazz, il festival ideato e diretto da Paolo Fresu, edizione che si snoderà come sempre fra Berchidda (Sassari) e altri 15 centri e località: Alà dei Sardi, Arzachena, Banari, Bortigiadas, Budoni, Loiri Porto San Paolo, Luras, Oschiri, Olbia, Porto Rotondo, Puntaldia, San Teodoro, Sant’Antonio di Gallura, Tempio Pausania (l’Agnata), Viddalba. Il periodo è quello consueto, dall’8 al 16 agosto, ma con una prima tranche di tre giornate a giugno, dal 19 al 21.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Time in jazz, 39esima edizione nel segno di Miles Davis Notizie correlate Vicenza Jazz 2026 dedica la XXX edizione a Miles Davis©Fondazione Musica Per Roma / foto Riccardo Musacchio / MUSAVICENZA – Trent’anni di grande jazz internazionale in una delle più belle città d’arte in... MetJazz, si parte stasera. Nel segno di Miles DavisStasera al Metastasio da ricordare il primo concerto della XXXI edizione di MetJazz, dal titolo Seven (Giant) Steps to Heaven dal famoso album di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Time in jazz, 39esima edizione nel segno di Miles Davis; Time in Jazz 2026, il festival di Paolo Fresu omaggia il secolo di Miles Davis; Time in Jazz, la 39/a edizione del festival presentata a Parigi; Guida all’ascolto con Ildegarda di Bingen. Time in Jazz 2026, il festival di Paolo Fresu omaggia il «secolo» di Miles DavisDal 19 al 21 giugno e poi dall’8 al 21 agosto tra Berchidda e il nord della Sardegna la 39esima edizione della kermesse ... ilsole24ore.com La 39ª edizione di Time in Jazz 2026 omaggia Miles Davis in SardegnaLa trentanovesima edizione di Time in Jazz, appuntamento di spicco estivo in Sardegna, celebra il centenario della nascita di Miles Davis. Il festival, ideato e diretto da Paolo Fresu dal 1988, è stat ... it.blastingnews.com Time in Jazz 2026, il festival di Paolo Fresu omaggia il «secolo» di Miles Davis Ascolta la versione audio dell'articoloUn’isola che diventa palcoscenico diffuso, una kermesse capace di intrecciare musica e paesaggio, memoria e contemporaneità. Torna «Tim - facebook.com facebook In Conservatorio a Napoli l'omaggio a Miles Davis e John Coltrane. Nel centenario della nascita in occasione della Giornata internazionale del jazz #ANSA x.com