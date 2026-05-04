A Milano si discute di un progetto che mira a collegare la Magna Grecia con il futuro della Locride, una zona del Sud Italia. Si parla di come la città possa contribuire allo sviluppo economico di questa regione e di chi si occuperà di promuovere Casignana nei flussi turistici. L’iniziativa coinvolge diversi attori e si propone di valorizzare il patrimonio storico e culturale locale.

? Cosa scoprirai Come può Milano diventare il motore economico per la Locride?. Chi guiderà il progetto per inserire Casignana nei flussi turistici?. Perché la Regione Lombardia ha scelto proprio questo sito archeologico?. Quali azioni pratiche trasformeranno la Villa in una risorsa economica?.? In Breve Evento il 7 maggio presso la Sala Solesin di Milano. Partecipano Massimo Cardosa, Antonio Blandi e il vicesindaco Franco Crinò. L'iniziativa integra competenze accademiche e project management per lo sviluppo territoriale. Obiettivo inserire la Villa di Casignana nei flussi turistici internazionali della Locride. Il prossimo 7 maggio la Sala Solesin di Piazza Città di Lombardia a Milano ospiterà un confronto strategico sulla Villa Romana di Casignana e sulle radici della Magna Grecia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, il ponte tra la Magna Grecia e il futuro della Locride

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