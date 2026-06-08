Lo yogurt probiotico realizzato da un' azienda lecchese è tra i più buoni d' Italia

Un'azienda agricola di Merate ha vinto il primo premio nel concorso nazionale “Yogurt e Latte fermentato” nella categoria yogurt probiotico. La gara, alla quarta edizione, è stata organizzata da Ruminantia. La vittoria conferma la qualità del prodotto e la competenza dell’azienda, riconosciute a livello nazionale. Lo yogurt, prodotto dall’impresa lecchese, è considerato tra i migliori d’Italia.

L'azienda agricola Ghezzi di Merate si è aggiudicata il primo posto nella categoria yogurt probiotico alla quarta edizione del concorso nazionale “Yogurt e Latte fermentato” organizzato da Ruminantia, confermando il valore di una realtà che da anni si distingue per qualità, competenza e capacità. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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