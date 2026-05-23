Così buoni che non sembrano fit | i pancake proteici con yogurt greco da fare subito

Da novella2000.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ecco una ricetta di pancake proteici con yogurt greco da preparare subito. Gli ingredienti principali sono yogurt greco e proteine, che rendono i pancake nutrienti senza sembrare dietetici. La preparazione è semplice e veloce. La ricetta è stata pubblicata da una rivista di settore. Non sono stati forniti dettagli sulle quantità o sul procedimento specifico. La ricetta mira a offrire un’alternativa gustosa e salutare alle tradizionali frittelle.

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Aveta voglia di fare una colazione gustosa ma leggera? Avete mai provato i pancake in versione proteica? Ora andremo a vedere insieme una ricetta facile e veloce per preparare questo buonissimo dolce in versione light, perfetta quindi per la vostra colazione! Si dice che la colazione sia il pasto più importante della giornata e non c’è niente di più vero. Guai a saltarla, salvo ovviamente casi eccezionali. Al giorno d’oggi esistono tanti modi per consumare una colazione che sia nutriente e leggera allo stesso tempo, meglio ancora se sia anche particolarmente gustosa! I pancake sono uno dei dolci più amati soprattutto in Canada e negli Stati... 🔗 Leggi su Novella2000.it

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