Calabria | nasce lo yogurt tra tradizione e innovazione artigianale

In Calabria, è stato creato uno yogurt che combina tecniche artigianali tradizionali con un tocco innovativo. La nuova ricetta nasce dalla collaborazione tra due produttori locali, che hanno unito le loro competenze per sviluppare questo prodotto. La ricetta integra ingredienti tipici della regione, tra cui la melassa storica dei Colavolpe, un elemento che richiama le radici locali. Questa iniziativa si inserisce nel contesto delle produzioni casearie artigianali calabresi, caratterizzate da metodi tradizionali e un’attenzione particolare alla qualità.

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? Punti chiave Come può lo yogurt unire la melassa storica dei Colavolpe?. Chi sono i due protagonisti dietro questa nuova ricetta calabrese?. Perché questa collaborazione può salvare le tradizioni dei piccoli borghi?. Cosa accadrà alle produzioni locali grazie a questo modello innovativo?.? In Breve Gerardo Colavolpe integra la melassa delle storiche Crocette nello yogurt di Antonia.. La ricetta utilizza fichi dottati, melassa Colavolpe e noci del territorio calabrese.. L'unione tra PLÀ e Colavolpe sostiene l'economia dei piccoli borghi calabresi.. Il progetto punta a valorizzare le materie prime locali tramite innovazione sensoriale.. Nel cuore della Calabria, l’incontro tra il laboratorio di Antonia e la storica azienda Colavolpe genera un nuovo yogurt artigianale con fichi dottati, melassa e noci. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria: nasce lo yogurt tra tradizione e innovazione artigianale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stagione Inda 2026 tra tradizione e innovazioneCon quattro produzioni, una mostra con l’intelligenza artificiale, un festival dei giovani con duemila studenti, il processo simulato e soprattutto... Pizza, marketing e famiglia: scontro tra tradizione e innovazioneLa Compagnia Teatrale Luci della Ribalta di Cava de’ Tirreni porterà in scena lo spettacolo I Fratelli Margherita domenica 12 aprile alle ore 19.