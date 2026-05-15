Da Mercogliano al Cammino di Santiago | Pro Loco in campo

Dal primo maggio, presso la sede della Pro Loco di Mercogliano, è aperto un punto informativo dedicato ai pellegrini e a chi desidera percorrere il Cammino di Santiago de Compostela. La struttura fornisce materiali e indicazioni pratiche per chi intende intraprendere il percorso, che collega diverse località italiane con la celebre meta spagnola. L’iniziativa si rivolge a tutti coloro che cercano supporto e informazioni utili prima di iniziare il viaggio. La Pro Loco di Mercogliano si occupa di promuovere e facilitare l’esperienza dei camminatori.

Tempo di lettura: 3 minuti Dal 1° maggio, presso la sede della Pro Loco di Mercogliano (AV), è attivo un punto informativo dedicato ai pellegrini e a chiunque voglia intraprendere il cammino verso Santiago de Compostela. Chi sogna di percorrere il leggendario Cammino di Santiago ma non sa da dove cominciare, oppure vuole ampliare le proprie conoscenze, ora ha un punto di riferimento concreto in provincia di Avellino. A Mercogliano, nella sede della Pro Loco locale, ha aperto i battenti un nuovo infopoint dedicato al Cammino di Compostela, operativo ogni venerdì dalle 17.00 alle 19.00. Un’iniziativa nata dalla passione e dalla generosità di volontari che, avendo vissuto in prima persona l’esperienza del cammino, desiderano condividerla e guidare chi si avvicina per la prima volta a questo straordinario percorso spirituale e culturale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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