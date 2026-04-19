Dalla Francigena al Cammino di Santiago | Viterbo e Tui firmano l' alleanza | FOTO
Viterbo e Tui hanno firmato un accordo che coinvolge due percorsi storici: la Via Francigena, che da Viterbo arriva fino a Roma, e il Cammino di Santiago, noto itinerario dei pellegrini spagnoli. Le due città intendono mettere in rete le rispettive esperienze e culture legate a queste vie di cammino. La firma dell’alleanza è stata documentata anche attraverso delle foto.
La Via Francigena, cammino storico che nel suo tratto finale collega Viterbo a Roma, e il Cammino di Santiago, antica via dei pellegrini spagnoli, verso una proficua condivisione di esperienze e culture. Tutto ciò grazie a un protocollo di intenti tra due città, Viterbo in Italia e Tui in Spagna.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Notizie correlate
Lo sai che anche a Roma esiste un “Cammino di Santiago”? Il cartello dei 100 km sulla Via Francigena che (quasi) nessuno notaPasseggiando tra i borghi e le strade storiche nei dintorni di Roma, può capitare di imbattersi in un cartello curioso: “100 km dalla tomba di...
Una porta di benvenuto sulla via Francigena a Vetralla: "Qui inizia il cammino interiore" | FOTOSoglia monumentale, panchine e cassette per i pensieri: l'artista Angelo Russo porta arte e spiritualità lungo il tratto di cammino che attraversa il...
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Forum annuale dedicato alla Via Francigena e ai Cammini, Giani: Tutelare autenticità e paesaggi; Forum annuale sulla Via Francigena: Tutela, turismo e territorio; Collana Cammini: la guida oggi in edicola sui percorsi europei in 30 volumi; Via Francigena, incontri workshop e trekking urbani.
VIA FRANCIGENA, GRANDE PARTECIPAZIONE AL FORUM COMUNI IN CAMMINOSi è concluso oggi, sabato 11 aprile, al Complesso monumentale di Abbadia Isola a Monteriggioni, l’XI Forum annuale sulla Via Francigena e sui Cammini di interesse regionale, intitolato Comuni in ... oksiena.it
La Via Francigena: il cammino della fede tra storia e naturaScopri il significato e il percorso della Via Francigena, il cammino che ha unito pellegrini per oltre mille anni. Dalle origini medievali ai consigli pratici per chi vuole vivere questa esperienza og ... footballnews24.it
5ª FRANCIGENA TRAIL (Montefiascone) Terra e fatica sulla via dei pellegrini. Per chi ama lo sterrato, il punto di ritrovo è a Montefiascone. Il Francigena Trail è un percorso tecnico che ricalca i sentieri storici: partenza alle ore 10:00 dalla Chiesa Corpus Do facebook
#BuonaPasqua dalla #FrancigenaToscana! Ogni passo è un invito a rallentare, respirare e lasciarsi sorprendere dalla bellezza della via. bit.ly/francigena-tos… Benedetta Perissi @ViaFrancigenaEU @regionetoscana x.com