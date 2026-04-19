Dalla Francigena al Cammino di Santiago | Viterbo e Tui firmano l' alleanza | FOTO

Viterbo e Tui hanno firmato un accordo che coinvolge due percorsi storici: la Via Francigena, che da Viterbo arriva fino a Roma, e il Cammino di Santiago, noto itinerario dei pellegrini spagnoli. Le due città intendono mettere in rete le rispettive esperienze e culture legate a queste vie di cammino. La firma dell’alleanza è stata documentata anche attraverso delle foto.