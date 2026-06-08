Lo stipendio del collega resta top secret | ecco cosa dice davvero il decreto sulla trasparenza delle buste paga

Dal 7 giugno è entrata in vigore una nuova legge sulla trasparenza delle buste paga che non consente di conoscere gli stipendi esatti dei colleghi. La normativa, invece, introduce regole per ridurre il divario retributivo tra uomini e donne, ma lascia il salario di ciascuno riservato. Quindi, i dipendenti non possono più chiedere o ottenere informazioni precise sulle retribuzioni altrui.

Da oggi è possibile conoscere lo stipendio esatto dei propri colleghi di lavoro? Non è proprio così. La nuova legge sulla trasparenza in busta paga, appena entrata in vigore dal 7 giugno, non lo permette, ma introduce regole strutturali per contrastare il divario retributivo di genere. In questo articolo rispondiamo ai dubbi e ai timori di chi ipotizzava la fine della privacy salariale in ufficio. Per chi ha fretta. La legge non permette alcuna “spiata” tra colleghi.. La privacy non viene violata, ma in alcuni casi “blindata”.. Le aziende non possono più inserire clausole contrattuali per impedire ai dipendenti di diffondere la propria retribuzione. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Buste paga, aumenti fino a 100 euro al mese: ecco chi guadagna di più (e chi resta quasi fermo)Il governo ha reintrodotto il decreto lavoro del primo maggio, concentrandosi sulla riduzione delle tasse sulle buste paga.

Il decreto bollette è legge. Bonus da 115 euro, più trasparenza, stop al telemarketing: ecco cosa prevedeIl Senato ha approvato con fiducia il decreto Bollette, un provvedimento che introduce diverse misure per affrontare i rincari energetici.

Temi più discussi: Conosceremo la busta paga del collega? Cosa cambia con la trasparenza salariale da domani: colloqui di lavoro, stipendi e offerte; Come sapere quanto guadagnano i colleghi: la nuova direttiva UE; Scatta la trasparenza salariale: si può conoscere lo stipendio del collega. Colloqui e annunci: le novità del decreto; Salari, in vigore la direttiva Ue per conoscere i livelli medi. I dubbi sulla parità di genere.

#Vlahovic CRESCI DIO FA' Siamo a livello ASILO Mariuccia... Ora Avete capito signori perché È STATO FUORI MESI? PERCHÉ questi invece di pensare a giocare PENSANO ALLO STIPENDIO DEL COLLEGA! Grazie a Dio Siamo ce ne siamo liberati! In bo x.com

Scatta la trasparenza salariale: si può conoscere lo stipendio del collega. Colloqui e annunci: le novità del decretoDa oggi, domenica 7 giugno, entra ufficialmente in vigore in Italia la nuova normativa sulla trasparenza salariale. La misura è prevista dal decreto legislativo n. 96/2026, che recepisce la direttiva ... msn.com

No, da oggi non possiamo sapere con esattezza lo stipendio dei colleghiSi potranno chiedere in generale le retribuzioni medie dei nostri vicini di scrivania che fanno lo stesso lavoro, come stabilito per tutti dai contratti nazionali di categoria, esclusi i superminimi e ... europa.today.it