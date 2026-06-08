Lo sguardo al cielo dell’uomo è anche una questione di industria del vetro

Notizia in breve

Il vetro, scoperto circa nel 3500 a.C. in Egitto, ha avuto un ruolo importante nello sviluppo delle civiltà, partendo da materiali decorativi rudimentali realizzati con sabbia fusa. La produzione di vetro ha coinvolto un'industria che si è evoluta nel tempo, influenzando vari settori, tra cui quello dell'arte e dell’edilizia. La sua storia è legata anche all’osservazione del cielo, dato che le prime applicazioni erano spesso legate a oggetti di uso quotidiano o decorativi.