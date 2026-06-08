Lo sguardo al cielo dell’uomo è anche una questione di industria del vetro

Da it.insideover.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il vetro, scoperto circa nel 3500 a.C. in Egitto, ha avuto un ruolo importante nello sviluppo delle civiltà, partendo da materiali decorativi rudimentali realizzati con sabbia fusa. La produzione di vetro ha coinvolto un'industria che si è evoluta nel tempo, influenzando vari settori, tra cui quello dell'arte e dell’edilizia. La sua storia è legata anche all’osservazione del cielo, dato che le prime applicazioni erano spesso legate a oggetti di uso quotidiano o decorativi.

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Dalla scoperta quasi accidentale del vetro nell’antico Egitto (intorno al 3500 a.C.), quando la sabbia fusa dava origine a materiali decorativi rudimentali, questa materia ha accompagnato l’evoluzione delle civiltà umane. I Romani ne perfezionarono le tecniche, ampliandone l’uso nella vita quotidiana, mentre il Medioevo e il Rinascimento, con il ruolo centrale di Venezia, trasformarono il vetro in un materiale di eccellenza tecnica e artistica. La rivoluzione industriale segnò poi il passaggio alla produzione di massa, rendendo il vetro accessibile su larga scala. Oggi, grazie a processi digitalizzati, nanotecnologie e nuovi materiali, l’industria vetraria è diventato un settore all’avanguardia nell’innovazione, costituendo un ponte tra tradizione manifatturiera e applicazioni tecnologiche avanzate. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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