Con lo sguardo al cielo - Notte europea dei musei 2026

Il 23 maggio si terrà la Notte Europea dei Musei e nel Parco Archeologico di Monte Sannace sarà possibile osservare la volta celeste con l’aiuto dei divulgatori del Planetario di Bari. L’evento prevede aperture straordinarie e attività di astronomia dedicate ai visitatori, offrendo l’opportunità di scoprire il cielo notturno in un contesto archeologico. La serata si svolgerà in un’area aperta, con momenti di osservazione guidata e discussioni sui corpi celesti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui