Con lo sguardo al cielo - Notte europea dei musei 2026
Il 23 maggio si terrà la Notte Europea dei Musei e nel Parco Archeologico di Monte Sannace sarà possibile osservare la volta celeste con l’aiuto dei divulgatori del Planetario di Bari. L’evento prevede aperture straordinarie e attività di astronomia dedicate ai visitatori, offrendo l’opportunità di scoprire il cielo notturno in un contesto archeologico. La serata si svolgerà in un’area aperta, con momenti di osservazione guidata e discussioni sui corpi celesti.
Il 23 Maggio, in occasione della "Notte dei Musei", al Parco Archeologico di Monte Sannace, sarà possibile ammirare la volta celeste grazie anche ai divulgatori del Planetario di Bari.Info evento:- dalle 19:30 alle 20:30 visita con il direttore del Parco- dalle 20:30 alle 23:00 osservazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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