Con lo sguardo al cielo - Notte europea dei musei 2026

Da baritoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 maggio si terrà la Notte Europea dei Musei e nel Parco Archeologico di Monte Sannace sarà possibile osservare la volta celeste con l’aiuto dei divulgatori del Planetario di Bari. L’evento prevede aperture straordinarie e attività di astronomia dedicate ai visitatori, offrendo l’opportunità di scoprire il cielo notturno in un contesto archeologico. La serata si svolgerà in un’area aperta, con momenti di osservazione guidata e discussioni sui corpi celesti.

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Il 23 Maggio, in occasione della "Notte dei Musei", al Parco Archeologico di Monte Sannace, sarà possibile ammirare la volta celeste grazie anche ai divulgatori del Planetario di Bari.Info evento:- dalle 19:30 alle 20:30 visita con il direttore del Parco- dalle 20:30 alle 23:00 osservazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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