Lo schiaffo della destra romana al mattone 25 anni fa la legge per Tor Marancia Rampelli | Gualtieri dovrebbe rigraziarci

Notizia in breve

Quindici ettari di terreno sono stati destinati a parco pubblico, dopo che nel 1998 una legge approvata dalla destra romana ha bloccato i progetti di edilizia privata. La decisione ha impedito la realizzazione di nuove costruzioni nell'area di Tor Marancia, che era stata al centro di tentativi di sviluppo immobiliare. La legge ha fermato le proposte di sfruttamento commerciale dell’area verde, tutelando così uno spazio di grande valore ambientale.