Livigno | l' ultimo saluto a Camilla e Dana Galli

Livigno ha osservato un lutto cittadino oggi, con una cerimonia per salutare le sorelle Camilla e Dana Galli. Le due ragazze, di 23 e 14 anni, sono morte giovedì in un incidente stradale avvenuto in provincia di Brescia. La comunità si è radunata per il loro ultimo saluto, in un momento di grande commozione. La giornata è stata caratterizzata da silenzio e momenti di raccoglimento.

Livigno si è fermata, oggi (giornata di lutto cittadino) per l'ultimo saluto a Camilla e Dana Galli, le due sorelle di 23 e 14 anni tragicamente scomparse giovedì in un incidente stradale avvenuto in provincia di Brescia.I funeraliI funerali sono stati celebrati nella palestra di Santa Maria e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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Livigno sotto choc per la morte di Camilla e Dana GalliLivigno è in lutto dopo la morte di due sorelle, di 23 e 14 anni, vittime di un incidente sulla strada Sp510 nel Bresciano.

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Temi più discussi: Camilla e Dana Galli, lutto cittadino a Livigno per le sorelle che tornavano dalla gita a Gardaland; Livigno, oggi l’ultimo saluto a Camilla e Dana nella palestra Santa Maria. Lutto cittadino per i funerali delle due sorelle; Tragico incidente a Iseo, addio a Dana e Camilla Galli; Livigno, ultimo saluto a Dana e Camilla Galli.

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