Tragedia sulla Sebina Orientale | Livigno piange Dana e Camilla Galli

Due sorelle sono morte in un incidente sulla Sebina Orientale, avvenuto giovedì. La comunità di Livigno si è unita nel cordoglio per le vittime, residenti in Valtellina.

La comunità di Livigno si è stretta attorno alla famiglia Galli dopo il tragico incidente avvenuto giovedì sulla Sebina Orientale, che ha provocato la morte di due sorelle, Dana e Camilla, residenti in Valtellina. Il drammatico schianto ha sconvolto l’intera comunità, lasciando un profondo vuoto in un territorio da sempre legato alla montagna e agli sport invernali. Dana Galli, 14 anni, era considerata una delle giovani promesse dello sci di fondo italiano. Reduce da risultati significativi nelle competizioni nazionali giovanili, stava seguendo un percorso sportivo che l’aveva già avvicinata agli ambienti di alto livello, sulla scia del fratello Teo, inserito nel giro della Nazionale Under 23. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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