Livigno sotto choc per la morte di Camilla e Dana Galli

Notizia in breve

Livigno è in lutto dopo la morte di due sorelle, di 23 e 14 anni, vittime di un incidente sulla strada Sp510 nel Bresciano. La notizia ha sconvolto la comunità locale, che si è svegliata sotto una nevicata fuori stagione. L’incidente è avvenuto giovedì sera e ancora non sono state rese note le cause. La tragedia ha suscitato grande dolore tra i residenti e le persone vicine alle vittime.