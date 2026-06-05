Livigno sotto choc per la morte di Camilla e Dana Galli
Livigno è in lutto dopo la morte di due sorelle, di 23 e 14 anni, vittime di un incidente sulla strada Sp510 nel Bresciano. La notizia ha sconvolto la comunità locale, che si è svegliata sotto una nevicata fuori stagione. L’incidente è avvenuto giovedì sera e ancora non sono state rese note le cause. La tragedia ha suscitato grande dolore tra i residenti e le persone vicine alle vittime.
Livigno si è svegliata sotto una nevicata fuori stagione e con una ferita profonda nel cuore. La notizia della morte di Camilla e Dana Galli, le due sorelle di 23 e 14 anni vittime del tragico incidente avvenuto giovedì sera sulla Sp510 nel Bresciano, ha gettato nello sconforto l'intera comunità. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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