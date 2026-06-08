LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sarà battaglia tra i fuggitivi il gruppo controlla il gap

Notizia in breve

Durante la tappa odierna del LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, Braz Afonso si trova a due chilometri dal GPM. Nel gruppo, nessuna azione, sembra che i corridori di classifica stiano già preparando la cronometro a squadre prevista per domani. La corsa prosegue con un ritmo stabile e senza scatti significativi. La battaglia tra i fuggitivi e il gruppo resta aperta, ma al momento nessuna mossa decisiva è stata fatta.