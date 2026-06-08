LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sarà battaglia tra i fuggitivi il gruppo controlla il gap
Durante la tappa odierna del LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, Braz Afonso si trova a due chilometri dal GPM. Nel gruppo, nessuna azione, sembra che i corridori di classifica stiano già preparando la cronometro a squadre prevista per domani. La corsa prosegue con un ritmo stabile e senza scatti significativi. La battaglia tra i fuggitivi e il gruppo resta aperta, ma al momento nessuna mossa decisiva è stata fatta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:28 Due chilometri al GPM per Braz Afonso. Nel gruppo non accade nulla, l’impressione è che gli uomini di classifica stiano già pensando alla cronometro a squadre di domani. 16:25 Forcing di Braz Afonso che mette alle corde il compagno di avventura. Intanto il francese torna maglia gialla virtuale. Gruppo a 5’36”. 16:22 Inizia il penultimo GPM di giornata. Per Veistroffer e Braz Afonso 25 secondi di vantaggio sugli inseguitori. 16:20 Terminata la discesa, ora qualche km di fondovalle prima dell’imbocco del GPM di Côte des Baraques (4.2 km al 6.6%). 16:17 Entriamo negli ultimi 40 chilometri della seconda frazione del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 Stage 1: Everything Went Wrong
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