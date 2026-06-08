LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuggitivi in vista degli ultimi 50 km

Notizia in breve

Un ciclista ha subito una foratura a circa 50 km dalla fine della tappa, ma rientrerà nel gruppo di testa. La corsa prosegue con i fuggitivi in vista del traguardo. La gara è in corso nell’Auvergne-Rhône-Alpes e gli atleti cercano di mantenere la testa della corsa negli ultimi chilometri. La situazione rimane aperta in attesa di eventuali scatti finali.