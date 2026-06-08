LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuggitivi in vista degli ultimi 50 km
Un ciclista ha subito una foratura a circa 50 km dalla fine della tappa, ma rientrerà nel gruppo di testa. La corsa prosegue con i fuggitivi in vista del traguardo. La gara è in corso nell’Auvergne-Rhône-Alpes e gli atleti cercano di mantenere la testa della corsa negli ultimi chilometri. La situazione rimane aperta in attesa di eventuali scatti finali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:04 Foratura per Alex Diaz, che a breve rientrerà nel gruppo di testa. 16:01 Tra qualche chilometro i corridori affronteranno uno strappo leggermente più impegnativo, prima di tuffarsi in una discesa di 15 km che porterà verso Côte des Baraques (4.2 km al 6.6%). 15:58 Continua l’azione di Anthon Charmig (Uno-X Mobility), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), Alex Diaz (Caja Rural-Seguros RGA), Nadav Raisberg (NSN Cycling Team), Benjamin Thomas (Cofidis), Henri-François Renard-Haquin (Team Picnic PostNL), Jordan Jegat (Totalenergies), Raul Garcia-Pierna (Movistar Team), Vlad Van Mechelen (Bahrain-Victorious), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) e Clement Braz Afonso (Groupama-FDJ). 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour Auvergne Rhône Alpes 2026 : décollage de la fusée Paul Seixas vers le Tour de France
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