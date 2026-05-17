Terni degrado vicino a San Valentino | denuncia per rifiuti e sicurezza
A Terni, nei pressi di San Valentino, si sono verificati problemi di degrado legati alla presenza di rifiuti abbandonati e alla sicurezza dell'area. Un residente ha segnalato come, nonostante l'assenza di contenitori per i rifiuti, l'area sia diventata oggetto di abbandono di spazzatura. L'associazione locale ha avanzato proposte di installazione di telecamere di videosorveglianza nel parcheggio per monitorare meglio la zona e prevenire ulteriori episodi di inciviltà.
? Punti chiave Come può un solo cestino vuoto causare tale degrado?. Quali misure di videosorveglianza propone l'associazione per il parcheggio?. Perché la velocità dei veicoli mette in pericolo i turisti?. Chi deve intervenire per risolvere il problema della sicurezza stradale?.? In Breve Terni Identitaria segnala cestino pieno da tre giorni nel parcheggio Basilica San Valentino.. Proposta installazione videosorveglianza per contrastare vandalismo e abbandono rifiuti nell'area turistica.. Richiesta incremento contenitori e piano svuotamento costante per gestire flussi di visitatori.. Elevata velocità di auto e motocicli mette a rischio pedoni vicino alla Basilica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Segnalazione di degrado vicino alla Basilica di San Valentino. L'articolo nel link tra i commenti facebook
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