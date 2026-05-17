Terni degrado vicino a San Valentino | denuncia per rifiuti e sicurezza

A Terni, nei pressi di San Valentino, si sono verificati problemi di degrado legati alla presenza di rifiuti abbandonati e alla sicurezza dell'area. Un residente ha segnalato come, nonostante l'assenza di contenitori per i rifiuti, l'area sia diventata oggetto di abbandono di spazzatura. L'associazione locale ha avanzato proposte di installazione di telecamere di videosorveglianza nel parcheggio per monitorare meglio la zona e prevenire ulteriori episodi di inciviltà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui