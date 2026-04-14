Niente concessione per il noto lido sul litorale | potrebbe diventare spiaggia libera

Il Tar della Campania ha deciso a favore del Comune di Torre Annunziata, dichiarando legittima la revoca della concessione balneare del noto Lido Azzurro sul litorale. Di conseguenza, il lido potrebbe non ottenere più l'autorizzazione e diventare una spiaggia libera. La decisione si basa su quanto stabilito dall’ente locale, senza concedere ulteriori proroghe o permessi temporanei. La questione riguarda la gestione e il rispetto delle normative in materia di concessioni balneari.

Il Tar della Campania dà ragione al Comune di Torre Annunziata e ritiene legittima la decadenza della concessione balneare per il famoso Lido Azzurro. Il tribunale si è pronunciato ieri, con il Comune che sta già lavorando per rendere la zona fruibile al pubblico. L'ipotesi, infatti, almeno per.🔗 Leggi su Napolitoday.it Castel Volturno, sequestrato noto lido: concessione intestata a un pregiudicatoSecondo quanto emerso dalle indagini, la licenza del lido risultava intestata a un soggetto pregiudicato, già condannato in via definitiva per reati... Sabbia dalla spiaggia libera allo stabilimento: il caso a Lido Pizzo, indagini dei carabinieri«Durante l’escursione di ieri mattina ci siamo trovati davanti a questa situazione: circa 250 metri di costa erano stati modificati con l’utilizzo di...