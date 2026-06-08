Durante l'ultima stagione, l'attaccante del Milan ha mostrato segni di malumore, con litigi, equivoci tattici, fischi e sfoghi durante le partite. Nonostante un inizio positivo, ha vissuto male alcune situazioni interne alla squadra e momenti di tensione che hanno evidenziato il suo disagio. Questo atteggiamento ha contribuito alla decisione di lasciare il club.

Prima le dichiarazioni d'addio al Milan direttamente dal ritiro del Portogallo, poi la sberla all'avversario nell'amichevole contro il Cile che gli è costata un'espulsione inevitabile e la bacchettata del suo ct Martinez: "Non possiamo prendere un cartellino rosso in una situazione del genere". Rafa Leao sta vivendo un momento particolare, di poca serenità. La sua ultima stagione in rossonero è stata una montagna russa: è cominciata con un "Allegri è come un padre" ed è finita tra i fischi di San Siro, con chiusure social e discussioni con l'allenatore. Abbiamo scelto 8 momenti, divisi tra episodi e dichiarazioni, che riassumono il suo anno maledetto al Milan prima dell'addio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Litigi, equivoci tattici, fischi e sfoghi: così Leao ha dato l'addio al Milan

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