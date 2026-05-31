Il giocatore ha annunciato di voler lasciare il club, affermando di aver dato tutto durante il suo periodo in maglia rossonera. Ha ringraziato il club per il supporto ricevuto nei momenti difficili e ha ricordato di aver contribuito a scrivere alcune pagine della storia del team. Ha aggiunto di essere pronto ad affrontare nuove sfide professionali. La sua partenza sembra imminente, ma non sono stati forniti dettagli sui prossimi passi.

“Personalmente penso di avere già dato tutto quello che avevo nel Milan. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha appoggiato nei momenti difficili e fortunatamente sono anche riuscito a scrivere il mio nome nella storia rossonera. Penso che tutti ovviamente abbiano dei sogni, delle ambizioni, delle sfide da voler affrontare. Io ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento. Anche perché ho realizzato di aver fatto un buon lavoro al Milan”. Così Rafa Leao, in un’intervista a Sport TV, parla del suo futuro lontano dai rossoneri. Alla domanda della giornalista se Leao è interessato a un’esperienza in particolare tra Premier League, la Liga spagnola o il campionato arabo, l’attaccante risponde: “Adesso la cosa più importante per me è il Mondiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Leao-Milan, addio vicino: ‘Ho dato tutto, ora nuove sfide”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Leão saluta il Milan: “Ho dato tutto, pronto a una nuova sfida”. Anche Rabiot e Modric verso l’addio

Leao boom: «Al Milan ho dato tutto, voglio una nuova sfida!»L’attaccante portoghese ha annunciato di aver dato tutto al Milan e di voler affrontare una nuova sfida.

Temi più discussi: Leao e il Milan ai titoli di coda: 5 squadre sul portoghese; Leao, parole di addio al Milan? 'Ho già dato tutto quello che avevo'; Leao saluta il Milan: Ho dato tutto, voglio una nuova sfida in un altro campionato; Leao via dal Milan? Indizio sul futuro che 'anticipa' addio, ultime news mercato.

Rafael #Leao sempre più vicino all’addio al #Milan Il futuro del talento portoghese potrebbe essere lontano dall’Europa che conta Arabia Saudita e Turchia osservano attentamente la situazione, mentre il club rossonero si prepara a una rivoluz x.com

[Vitiello] Secondo il Corriere dello Sport: ? Il Milan cerca un allenatore in stile Fabrega ? No a Conte ? Allegri, Tare e Furlani fuori ? No a Galliani ? Leao sul mercato ? Cardinale assume il controllo del Milan insieme a Ibra. reddit

Leao all'improvviso saluta il Milan: Ho dato tutto, voglio una nuova sfidaLISBONA (PORTOGALLO) - Penso di avere già dato tutto quello che avevo nel Milan. Io ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento . Cos ... corrieredellosport.it

Milan, Leao annuncia l’addio: Ho dato tutto, ora voglio una nuova sfidaRafael Leao annuncia l’addio al Milan. L’attaccante portoghese ha deciso di lasciare il club rossonero in questo calciomercato estivo e lo rende noto pubblicamente. Intervistato da SportTv in Portogal ... fantamaster.it