Leao-Milan addio vicino | ‘Ho dato tutto ora nuove sfide

Da lapresse.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il giocatore ha annunciato di voler lasciare il club, affermando di aver dato tutto durante il suo periodo in maglia rossonera. Ha ringraziato il club per il supporto ricevuto nei momenti difficili e ha ricordato di aver contribuito a scrivere alcune pagine della storia del team. Ha aggiunto di essere pronto ad affrontare nuove sfide professionali. La sua partenza sembra imminente, ma non sono stati forniti dettagli sui prossimi passi.

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“Personalmente penso di avere già dato tutto quello che avevo nel Milan. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha appoggiato nei momenti difficili e fortunatamente sono anche riuscito a scrivere il mio nome nella storia rossonera. Penso che tutti ovviamente abbiano dei sogni, delle ambizioni, delle sfide da voler affrontare. Io ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento. Anche perché ho realizzato di aver fatto un buon lavoro al Milan”. Così Rafa Leao, in un’intervista a Sport TV, parla del suo futuro lontano dai rossoneri. Alla domanda della giornalista se Leao è interessato a un’esperienza in particolare tra Premier League, la Liga spagnola o il campionato arabo, l’attaccante risponde: “Adesso la cosa più importante per me è il Mondiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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