È stato pubblicato un nuovo bando di concorso per 177 giudici tributari, portando il totale di magistrati in arrivo a 350. Il ministero ha comunicato che il processo di selezione si svolgerà anche online, con strumenti digitali sempre più integrati nelle procedure. La selezione mira a rafforzare il settore delle liti fiscali, già in fase di ampliamento con i 173 giudici che stanno per entrare in servizio.

La giustizia tributaria si rinforza. Dopo i 173 magistrati vincitori pronti a entrare in servizio - ai quali si aggiungono i 22 transitati da altre magistrature - il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha annunciato un nuovo bando per altri 177 giudici. L’annuncio è arrivato al convegno «Fisco e Giustizia: un equilibrio possibile», ospitato a Palermo il 6 giugno dall’associazione Io Pubblico – Jus Publicum. In videomessaggio, Leo ha ripercorso la riforma del processo tributari: comunicazioni via Pec, atti digitali, udienze a distanza, addio alla mediazione e conciliazione estesa alla Cassazione. La novità più incisiva è arrivata dal decreto Pnrr: dal 2 maggio la competenza del giudice monocratico è salita da 5mila a 10mila euro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Liti fiscali, in arrivo il concorso per 177 nuovi giudici tributari. Sempre più spazio al digitale

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