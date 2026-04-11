Grazie all’Ia in arrivo ‘gemello digitale’ del microbiota così terapie sempre più su misura

Recentemente è stato annunciato uno sviluppo nel campo della medicina digitale: la creazione di un 'gemello digitale' del microbiota, alimentato dall'intelligenza artificiale. Questa tecnologia permette di simulare e analizzare il funzionamento del microbiota intestinale in ambienti virtuali, aprendo la strada a terapie personalizzate. La possibilità di prevedere come il corpo reagirà a determinati trattamenti prima di applicarli rappresenta un passo avanti verso cure più mirate e precise.

(Adnkronos) – La medicina del futuro non si limita più a curare i sintomi, ma impara a prevederli nel mondo virtuale prima che si manifestino nel mondo reale. È questa la sfida rivoluzionaria al centro del 'Bioma Spring Interannual Meeting 2026', che si terrà il 17 e 18 aprile a Lecce. L'evento, promosso dalla Fondazione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Microbiota tumorale, una nuova frontiera per terapie oncologiche più precise. Lo studio L’IA aiuta a creare un vaccino mRNA su misura: così è stato salvato il cane RosieL’Intelligenza artificiale si può rivelare un alleato importante per i nostri amici a quattro zampe. Temi più discussi: Gli scienziati inventano una malattia che non esiste. E grazie all’IA ci abbiamo creduto; Dipinto rubato restituito grazie all'intelligenza artificiale dopo oltre 50 anni; Alzheimer, arriva il ‘modello predittivo’ italiano: diagnosi più accurate grazie ai biomarcatori; Minor Hotels rivoluziona l’esperienza degli ospiti grazie all’AI. Grazie all'Ia in arrivo 'gemello digitale' del microbiota, così terapie sempre più su misuraSfida rivoluzionaria al centro del Bioma Spring Interannual Meeting 2026 che si terrà a Lecce il 17 e 18 aprile ... adnkronos.com Bluesky: in arrivo un assistente IA per creare feed socialBluesky sta mettendo a punto un nuovo assistente IA che avrà lo scopo di aiutare l'utente nella creazione di una feed social personalizzata ... techprincess.it Grazie alla segnalazione di un cittadino, i militari della Stazione di Paduli sono intervenuti prontamente e hanno bloccato il soggetto, trovandolo in possesso dell’intera refurtiva (valore complessivo di circa 50mila euro) occultata negli slip. - facebook.com facebook Roma-Pisa 3-0 - Malen su Instagram: "Grazie a Dio per notti come questa". Koné commenta: "R9" #ASRoma #RomaPisa #SerieA x.com