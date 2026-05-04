Fvg | calano i processi tributari nonostante manchi il 50% dei giudici

In regione Friuli Venezia Giulia, i processi tributari sono diminuiti nonostante la metà dei giudici sia ancora assente. I magistrati sono riusciti a ridurre i ricorsi fiscali senza aumentare le risorse a disposizione. Le cause di questo calo non sono ancora chiare, ma si nota una diminuzione dei ricorsi presentati nell’ultimo periodo. La situazione solleva domande sulle strategie adottate dalla magistratura locale per gestire il carico di lavoro.

?? Cosa scoprirai Come hanno fatto i magistrati a ridurre i processi con metà organico? Quali sono le cause del calo dei ricorsi tributari in regione? Perché il sistema giudiziario friulano rischia il blocco totale nei prossimi anni? Chi deve intervenire per coprire il 50% dei posti vacanti??? In Breve Fascicoli pendenti scesi da 1.400 a 620 dal mandato di Drigani nel 2022. Processi in attesa ridotti a 1.407 unità al 31 dicembre 2025. Magistrati tributari in FVG diminuiti da 51 unità nel 2018 a 3 .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fvg: calano i processi tributari nonostante manchi il 50% dei giudici Notizie correlate Referendum sulla giustizia, Buonguerrieri (FdI): "Garantire terzietà dei giudici nei processi"Il Comitato Si Riforma Forlì ha incontrato ha tenuto un incontro nella sala del consiglio di Forlimpopoli per spiegare il referendum sulla giustizia... Francia, la carica dei politici rieletti a furor di popolo: nonostante processi e condanne precedentiLa condanna in prima istanza per appropriazione indebita di fondi pubblici ai danni del Parlamento Ue, non ha impedito a Louis Alliot, vice... Contenuti utili per approfondire In Fvg manca il 50% dei giudici tributari ma calano i processi pendentiIn Friuli Venezia Giulia la percentuale di scopertura di giudici tributari, rispetto alla pianta organica, è del 50% ma al 31 dicembre 2025 i processi pendenti risultano in calo. (ANSA) ... ansa.it Giustizia tributaria: in regione manca la metà dei giudici, ma calano i processi pendentiI dati diffusi in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2026. Il presidente Drigani: Arretrato dimezzato in tre anni, abbiamo dato forte impronta di produttività ... rainews.it