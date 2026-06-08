Un uomo di 47 anni è stato ferito gravemente da un colpo di arma da taglio durante una lite avvenuta ieri mattina a Francoforte, nel Siracusano. La rissa, ancora in fase di accertamento, si è svolta in un'area residenziale. Un novantenne è stato identificato come l'aggressore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

Un 47enne è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato ieri mattina a Francoforte, in provincia di Siracusa. A colpire la vittima sarebbe stato un uomo di novant'anni, che lo avrebbe attaccato con un'arma da taglio inferendogli diversi colpi all'addome e in altre parti del corpo. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Secondo quanto emerso dalle indagini, alla base dell'aggressione ci sarebbe una relazione tra l'anziano e la compagna della vittima, una donna trentenne che si prostituiva all'interno dell'abitazione dove è avvenuta la lite. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Lite violenta nel Siracusano: novantenne accoltella un uomo di 47 anni

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