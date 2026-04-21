Lite in stazione a Novara | accoltella un uomo e poi fugge

Ieri pomeriggio, in piazza Garibaldi a Novara, si è verificata una lite tra due uomini che si è conclusa con un accoltellamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della Questura e il personale del 118, chiamati da alcuni presenti dopo l’allarme. Uno dei due coinvolti ha estratto un coltello e ha ferito l’altro, poi è fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Si mettono a litigare in pieno giorno e uno dei due estrae un coltello. Intervento di carabinieri di Novara e della Questura di Novara, insieme al 118, ieri pomeriggio, lunedì 20 aprile, a Novara in piazza Garibaldi, dove c'è la stazione, in seguito a un allarme lanciato dai presenti.La lite e.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Aggressione a Picanello: accoltella la moglie e fugge, è caccia all’uomoABBONATI A DAYITALIANEWS Violenza in strada: donna gravemente ferita È ancora in corso la ricerca di un uomo di 55 anni, pregiudicato, ritenuto... Accoltella zio per questioni di vicinato a Crotone e fugge, 41enne poi si costituisce: “Litigi tra vicini”Ha accoltellato lo zio 58enne a Pasquetta al culmine di una lite legata a vecchi rancori di vicinato a Isola Capo Rizzuto. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lite in stazione a Novara: accoltella un uomo e poi fugge; Lite in stazione. Arriva la polizia e 22enne dà in escandescenze; Trento, lite in stazione tra due persone ubriache; Denunciato in stazione per violazione del foglio di via dopo una lite con aggressione. Lite in stazione nel pomeriggio di Pasqua: spunta un coltello, ferito un uomoUna lite violenta, poi le ferite di coltello, con un uomo finito al pronto soccorso. Violenza nel pomeriggio della domenica di Pasqua in stazione. Gli accertamenti della polizia sono in corso. In base ... gazzettadiparma.it Paura in una stazione di servizio a Parma, lite tra clienti degenera con un accoltellamento: fermato 49enneUn 49enne napoletano è stato arrestato a Parma per lesioni aggravate dopo aver accoltellato un camionista moldavo in una stazione di servizio. virgilio.it Una lite in auto, poi la decisione improvvisa di scendere lungo l’autostrada. Simone De Fenza, 45 anni, è morto sulla A21 alla barriera di Villanova dopo essere stato lasciato lì dall’amico con cui stava viaggiando. Pochi minuti dopo, l’impatto con un tir. - facebook.com facebook Venticinquenne ucciso a Pavia, l’aggressione dopo una lite per una fetta di pizza x.com