Lite in stazione a Novara | accoltella un uomo e poi fugge

Da novaratoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio, in piazza Garibaldi a Novara, si è verificata una lite tra due uomini che si è conclusa con un accoltellamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della Questura e il personale del 118, chiamati da alcuni presenti dopo l’allarme. Uno dei due coinvolti ha estratto un coltello e ha ferito l’altro, poi è fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Si mettono a litigare in pieno giorno e uno dei due estrae un coltello. Intervento di carabinieri di Novara e della Questura di Novara, insieme al 118, ieri pomeriggio, lunedì 20 aprile, a Novara in piazza Garibaldi, dove c'è la stazione, in seguito a un allarme lanciato dai presenti.La lite e.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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