A Bologna, un uomo di origini egiziane è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare un uomo del Bangladesh e averlo ferito con un coltello durante la fuga. L’episodio si è verificato in strada, dove la vittima ha subito la violenta aggressione. Le forze dell’ordine sono intervenute subito dopo, riuscendo a bloccare il sospettato durante una colluttazione. L’arresto è stato effettuato sul posto, e il sospettato è stato portato in questura.

Un arresto per tentata rapina impropria aggravata, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella notte in Bologna. Un cittadino egiziano, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato bloccato dopo aver aggredito un uomo originario del Bangladesh per sottrargli il telefono cellulare. Tentata rapina a Bologna Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Enrico Mattei, dove una segnalazione alla linea d’emergenza ha richiesto l’intervento degli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. La chiamata riferiva di una violenta colluttazione in corso tra due uomini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapina un uomo e lo accoltella durante la fuga a Bologna, arrestato dopo una violenta colluttazione

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TENTA DI RAPIRE UNA BIMBA DI 1 ANNO DOPO AVER AGGREDITO IL PADRE, ARRESTATO | 23/11/2025

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