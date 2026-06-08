L’Italia Under 21 ha vinto 1-0 contro l’Albania in un’amichevole disputata allo stadio ‘Omero Tognon’ di Fontanafredda. La partita ha segnato la chiusura della stagione 2025-2026 della squadra, con il risultato finale favorevole. La formazione italiana, guidata da un tecnico sperimentale, ha ottenuto la vittoria con un gol segnato durante il match. Nessuna altra informazione sui dettagli della partita o sui giocatori coinvolti è stata comunicata.

La stagione agonistica 2025-2026 della Nazionale italiana Under 21 di calcio maschile si chiude con un successo di misura per 1-0 sull’Albania nell’amichevole disputata allo stadio ‘Omero Tognon’ di Fontanafredda. In contumacia del CT Silvio Baldini (promosso ad interim come guida tecnica della Nazionale maggiore per i due test match di giugno) e di tanti giocatori dell’U21 azzurra impegnati “al piano di sopra”, sono scesi in campo tanti elementi dell’U20 agli ordini del tecnico Carmine Nunziata. La partita odierna rappresentava di fatto un banco di prova per testare alcuni calciatori che avevano trovato poco spazio nelle precedenti uscite... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Calcio, l’Italia U21 sperimentale di Nunziata batte di misura l’Albania in amichevole

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