L'8 giugno si giocherà un'amichevole tra Italia Under 21 e Albania. Il commissario tecnico ha convocato 23 giocatori, tra cui Fortini e diversi provenienti dalla Serie B. La rosa include anche giocatori di Serie A. La partita si svolgerà in Italia. La selezione è composta da giovani di diverse categorie di club. Nessun altro dettaglio sui giocatori o sulla sede dell'incontro.

Se c’è un corposo blocco della Nazionale under 21 che giocherà le amichevoli con quella maggiore contro Lussemburgo e Grecia, ce ne è un’altra che si prepara alla sfida con l’Albania: si gioca il 8 giugno, in amichevole anche in questo caso. Il ct Nunziata, che ha preso provvisoriamente il posto di Baldini (impegnato ad interim con l'Italia dei grandi), ha convocato 23 giocatori pescando tra Serie A, B e C. C'è infatti chi come Amey gioca in C nella Pianese e ha strappato la convocazione e chi in C - in attesa del mercato - è finito sul campo: vedi Stabile e Rao del Bari o il portiere Moscardi dello Spezia. Probabilmente, visto le qualità e le richieste non continueranno in C. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia U21, ecco i convocati di Nunziata per l'Albania: c'è Fortini, poi tanta Serie B

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