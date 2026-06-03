Chi è Silvio Baldini CT dell'Italia solo per due partite | perché non sarà riconfermato

Silvio Baldini ha guidato la nazionale italiana nelle prime due amichevoli contro il Lussemburgo. Dopo queste partite, il suo incarico come commissario tecnico non sarà rinnovato. La decisione è stata comunicata dai vertici della federazione, che hanno scelto di affidare la panchina a un altro allenatore. Baldini ha diretto la squadra per un breve periodo, senza ulteriori impegni previsti. La sua presenza sulla panchina si è limitata a queste due partite.

Silvio Baldini debutta da CT dell'Italia contro il Lussemburgo: perché guiderà gli Azzurri solo per due amichevoli e non sarà confermato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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UFFICIALE: Silvio BALDINI è il nuovo CT della NAZIONALE ITALIANA (e io al momento GODO)

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Chi è Silvio Baldini, il nuovo ct della Nazionale per solo due partiteDopo aver annunciato il suo incarico come nuovo commissario tecnico della Nazionale, Silvio Baldini guiderà la squadra per due partite.

Silvio Baldini sarà CT dell’Italia nelle amichevoli di giugno, ma non convocherà nessuno degli azzurriSilvio Baldini è stato scelto come nuovo commissario tecnico dell’Italia per le partite amichevoli di giugno contro Grecia e Lussemburgo.

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Chi gioca nella prima Italia di Silvio Baldini: il modulo e la probabile formazione contro il LussemburgoGli azzurri giocheranno due amichevoli sotto la guida del ct a interim, la prima in Lussemburgo e la seconda in Grecia: in campo tanti giovani oltre a Donnarumma e Pio Esposito. msn.com

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