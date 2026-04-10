Dopo aver annunciato il suo incarico come nuovo commissario tecnico della Nazionale, Silvio Baldini guiderà la squadra per due partite. La nomina arriva in un momento di grande incertezza, a seguito dell’esclusione dell’Italia dal terzo mondiale consecutivo e delle dimissioni del presidente e di altri dirigenti del calcio nazionale. Il calendario delle partite ufficiali è stato comunicato e le date sono state programmate nelle prossime settimane.

Dopo lo choc dell’esclusione dal terzo mondiale consecutivo e le dimissioni in blocco dei vertici del calcio italiano, l’ultima cosa cui molti tifosi vorrebbero pensare è il calendario della Nazionale. Eppure, il prossimo 3 e 7 giugno, l’Italia affronterà Lussemburgo e Grecia in quelle che erano state pensate come amichevoli di preparazione al mondiale nordamericano. Dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, serviva trovare un gruppo tecnico in grado di far rispettare questi impegni internazionali e la Figc ha scelto un allenatore già sotto contratto, il ct dell’Under 21 Silvio Baldini. Coadiuvato dal suo staff, sarà il tecnico toscano a guidare l’Italia, in attesa della scelta di un ct “definitivo”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Silvio Baldini, il nuovo ct della Nazionale per solo due partite

Dall'ultima promozione del Palermo alla Nazionale, Silvio Baldini sarà il ct per due gareQuattro anni fa ha centrato la promozione col Palermo, l'ultima per i rosanero ripartiti dalla D nel 2019.

Nazionale di calcio: Silvio Baldini ct Per le amichevoli di giugnoTweet di nazionale italiana di calcio: Silvio Baldini, tecnico dell’Under 21, siederà sulla panchina della Nazionale in occasione degli incontri in...

Temi più discussi: Silvio Baldini ct dell'Italia fino a giugno? Chi è il tecnico dell'Under 21 possibile traghettatore azzurro; Italia, serve un traghettatore: Baldini pronto per testare i giovani, poi un big della panchina; Gli Azzurrini vincono ancora: 4-0 alla Svezia. Baldini: Il calcio premia chi ci mette il cuore; Baldini verso la soluzione da traghettatore: sarà lui il ct per le amichevoli dell'Italia a giugno.

Silvio Baldini, chi è il ct che guiderà l’Italia a giugno? I giovani, la gavetta infinita e la passione: storia di un uomo fuori dagli schemiGuiderà l’Italia nelle amichevoli di giugno. Dal blocco Under 21 ai nomi che può portare in alto, ritratto del tecnico scelto per la transizione ... affaritaliani.it

Silvio Baldini sarà CT dell’Italia nelle amichevoli di giugno, ma non convocherà nessuno degli azzurriSilvio Baldini sarà il CT dell’Italia per le due amichevoli contro Grecia e Lussemburgo. Il tecnico azzurro dell’Under 21 non convocherà nessuno dei protagonisti della disfatta in Bosnia. fanpage.it

Noi siamo contenti per lui. A giugno sulla panchina della Nazionale ci sarà Silvio Baldini, c.t. ad interim, in attesa di un Presidente Federale e di un nuovo commissario tecnico. Spazio al condottiero dell'Under 21, uno di quelli che non si è mai piegato alle mod - facebook.com facebook

UFFICIALE Silvio Baldini guiderà l'Italia nelle due amichevoli di giugno. #Fantacalcio x.com