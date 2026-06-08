L' Italia indaga il ministro israeliano Ben-Gvir per tortura e sequestro di persona

La Procura di Roma ha aperto un'indagine su un ministro israeliano, accusato di aver torturato e sequestrato persone durante un episodio nel maggio scorso. In quella occasione, il ministro della Sicurezza nazionale ha rivolto commenti sprezzanti agli attivisti inginocchiati con le mani legate, mentre si trovavano nel contesto della vicenda Flotilla. Il politico israeliano è ora iscritto nel registro degli indagati.

La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda Flotilla, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir che nel maggio scorso ha rivolto parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro. 🔗 Leggi su Today.it

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