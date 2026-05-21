Flotilla Italia chiede all’Europa sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir

L’Italia ha richiesto all’Unione Europea di adottare sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir. La richiesta segue la diffusione di un video in cui il ministro si rivolgeva con toni irriverenti e umilianti agli attivisti fermati durante la spedizione della Flotilla. La vicenda ha suscitato reazioni internazionali e ha portato le autorità italiane a sollecitare misure punitive nei confronti del responsabile israeliano. La questione è ora al centro di discussioni tra i paesi membri dell’UE.

L’Italia chiede all’Europa sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione del video in cui irrideva e umiliava gli attivisti fermati della Flotilla. Sono già rientrati in Italia il parlamentare del M5S Carotenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di aver subito maltrattamenti e abusi. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Flotilla, Italia chiede allEuropa sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir

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