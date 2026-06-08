' L' Italia agli italiani' i prof del liceo | Striscione odioso immediatamente rimosso Gli autori individuati e sanzionati

Notizia in breve

Il corpo docente del liceo Vincenzo Monti di Cesena ha confermato che lo striscione con la scritta “L’Italia agli italiani” esibito da alcuni studenti nell'ultimo giorno di scuola è stato rimosso subito. Gli autori sono stati individuati e sanzionati. La scuola ha precisato di aver agito rapidamente per eliminare il messaggio e di aver adottato le misure disciplinari previste. Nessun'altra comunicazione ufficiale è stata diffusa.