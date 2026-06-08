' L' Italia agli italiani' i prof del liceo | Striscione odioso immediatamente rimosso Gli autori individuati e sanzionati
Il corpo docente del liceo Vincenzo Monti di Cesena ha confermato che lo striscione con la scritta “L’Italia agli italiani” esibito da alcuni studenti nell'ultimo giorno di scuola è stato rimosso subito. Gli autori sono stati individuati e sanzionati. La scuola ha precisato di aver agito rapidamente per eliminare il messaggio e di aver adottato le misure disciplinari previste. Nessun'altra comunicazione ufficiale è stata diffusa.
Sul caso dello striscione ‘L’Italia agli italiani' esibito da alcuni studenti nell'ultimo giorno di scuola c'è la presa di posizione del corpo docente del liceo classico Vincenzo Monti di Cesena. Prendono la parola i prof e ci tengono a precisare alcuni aspetti dell'accaduto. In primis viene. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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