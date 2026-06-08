L' istituto Valle a Bruxelles due studenti ambasciatori contro i pregiudizi

Da padovaoggi.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due studenti di quarta superiore dell’Istituto Valle sono stati nominati ambasciatori italiani al Parlamento Europeo di Bruxelles nell’ambito del progetto “Together for change”. Michela Botnaru e Giovanni Zaggia, accompagnati dalla professoressa Chiara Bolzonella, rappresenteranno l’Italia su temi di inclusione sociale e lotta ai pregiudizi. La nomina avviene nel contesto di un’iniziativa rivolta a promuovere il dialogo e la sensibilizzazione su questioni di coesione e diversità.

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Due studenti di quarta superiore dell’Istituto Valle, Michela Botnaru e Giovanni Zaggia, insieme alla professoressa Chiara Bolzonella, sono stati nominati ambasciatori per l’Italia al Parlamento Europeo di Bruxelles nell’ambito del progetto “Together for change” sui temi dell’inclusione sociale e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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