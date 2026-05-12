Aido | 39 studenti diventano Ambasciatori del Dono tra Novi e i comuni
Nell’ambito di un’iniziativa promossa dall’Aido, 39 studenti di diversi istituti scolastici tra Novi e altri comuni sono stati nominati Ambasciatori del Dono. La loro funzione consiste nel sensibilizzare le persone sulla donazione di organi e tessuti, cercando di influenzare le decisioni delle famiglie. Contestualmente, si discute anche dell’introduzione della nuova carta d’identità elettronica, che apporterà modifiche alle modalità di registrazione delle volontà sulla donazione.
?? Punti chiave Come possono questi studenti influenzare le scelte dei propri familiari? Perché la nuova carta d'identità elettronica cambierà le regole della donazione? Quali pregiudizi medici sugli anziani intendono scardinare i nuovi ambasciatori? Quante vite può effettivamente salvare una singola persona tramite la donazione??? In Breve Dodici studenti su 39 opereranno tra 17 comuni di Genova e Alessandria. Nadia Biancato smentisce i pregiudizi sull'età avanzata per donazione organi .🔗 Leggi su Ameve.eu
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