Aido | 39 studenti diventano Ambasciatori del Dono tra Novi e i comuni

Nell’ambito di un’iniziativa promossa dall’Aido, 39 studenti di diversi istituti scolastici tra Novi e altri comuni sono stati nominati Ambasciatori del Dono. La loro funzione consiste nel sensibilizzare le persone sulla donazione di organi e tessuti, cercando di influenzare le decisioni delle famiglie. Contestualmente, si discute anche dell’introduzione della nuova carta d’identità elettronica, che apporterà modifiche alle modalità di registrazione delle volontà sulla donazione.

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