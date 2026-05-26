La Costituzione diventa cinema | all’istituto Parisi-De Sanctis presentati due cortometraggi degli studenti
All’Istituto Parisi-De Sanctis di Foggia sono stati presentati due cortometraggi realizzati dagli studenti nell’ambito del progetto ‘A Corto di Costituzione – A Scuola di Cinema & Cittadinanza’. I film sono stati mostrati questa mattina durante un evento dedicato, promosso da Rete Cinema Sociale. I cortometraggi sono stati prodotti dagli studenti come parte di un’attività che unisce educazione civica e cinema, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nel racconto della Costituzione.
Questa mattina, all’Istituto Comprensivo Parisi-De Sanctis di Foggia, sono stati presentati i due cortometraggi realizzati dagli studenti nell’ambito del progetto ‘A Corto di Costituzione – A Scuola di Cinema & Cittadinanza’, promosso da Rete Cinema Sociale. L’iniziativa punta a trasformare i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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