La Costituzione diventa cinema | all’istituto Parisi-De Sanctis presentati due cortometraggi degli studenti

Da foggiatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’Istituto Parisi-De Sanctis di Foggia sono stati presentati due cortometraggi realizzati dagli studenti nell’ambito del progetto ‘A Corto di Costituzione – A Scuola di Cinema & Cittadinanza’. I film sono stati mostrati questa mattina durante un evento dedicato, promosso da Rete Cinema Sociale. I cortometraggi sono stati prodotti dagli studenti come parte di un’attività che unisce educazione civica e cinema, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nel racconto della Costituzione.

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Questa mattina, all’Istituto Comprensivo Parisi-De Sanctis di Foggia, sono stati presentati i due cortometraggi realizzati dagli studenti nell’ambito del progetto ‘A Corto di Costituzione – A Scuola di Cinema & Cittadinanza’, promosso da Rete Cinema Sociale. L’iniziativa punta a trasformare i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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