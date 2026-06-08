L' istituto Troiano Delfico di Montesilvano vince la quarta edizione di Riciclosa

Notizia in breve

L'istituto Troiano Delfico di Montesilvano si è aggiudicato la quarta edizione di Riciclosa, la competizione dedicata al riciclo dei tappi di plastica. La premiazione ufficiale ha chiuso l'evento, che ha coinvolto le scuole della zona da novembre dello scorso anno. La sfida ha promosso la raccolta e il riciclo di tappi di plastica tra gli studenti, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla gestione dei rifiuti.