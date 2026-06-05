Campionati di Imprenditorialità 2026 di Junior Achievement Italia | BraceLet JA dell’IIS Antonio Badoni di Lecco vince la quarta edizione
La squadra BraceLet JA, dell’IIS Antonio Badoni di Lecco, ha vinto la quarta edizione dei Campionati di Imprenditorialità 2026 organizzati da Junior Achievement Italia. Tra i partecipanti, il 55% dei giovani tra 18 e 24 anni e il 50% di quelli tra 25 e 29 anni non ha mai seguito corsi di formazione imprenditoriale. La competizione si è svolta con la partecipazione di diverse scuole.
Il 55% dei 18-24enni e il 50% dei 25-29enni non ha mai ricevuto nemmeno un'ora di formazione imprenditoriale. Eppure, i giovani sono più aperti della media nazionale all'idea di avviare un’impresa (17% vs. 9%). È il paradosso emerso dalla ricerca “ Tra formazione e lavoro: gli italiani e l'imprenditorialità ”, realizzata da SWG per JA Italia: un gap tra potenziale e opportunità che Junior Achievement Italia lavora a colmare da oltre vent'anni nelle scuole italiane. Ed è per questo che oggi, per la prima volta a Roma, all'Ex Mattatoio di Testaccio, 200 studenti e studentesse da tutta Italia e 60 mini-imprese finaliste si sono presentati con un'idea, un prototipo e tre minuti per convincere una giuria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Il 4-5/6 saremo a Roma per la finale dei #CampionatidiImprenditorialità 2026 di @jaItalia. In giuria per #ABB Simona Alberini, Daniele Dominicis, Loredana Tullio e Tiziana Majolo. Verrà premiata anche Shoppymap.ja con il #PremioImpresa5_0. #Education # x.com
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