La squadra BraceLet JA, dell’IIS Antonio Badoni di Lecco, ha vinto la quarta edizione dei Campionati di Imprenditorialità 2026 organizzati da Junior Achievement Italia. Tra i partecipanti, il 55% dei giovani tra 18 e 24 anni e il 50% di quelli tra 25 e 29 anni non ha mai seguito corsi di formazione imprenditoriale. La competizione si è svolta con la partecipazione di diverse scuole.

Il 55% dei 18-24enni e il 50% dei 25-29enni non ha mai ricevuto nemmeno un'ora di formazione imprenditoriale. Eppure, i giovani sono più aperti della media nazionale all'idea di avviare un’impresa (17% vs. 9%). È il paradosso emerso dalla ricerca “ Tra formazione e lavoro: gli italiani e l'imprenditorialità ”, realizzata da SWG per JA Italia: un gap tra potenziale e opportunità che Junior Achievement Italia lavora a colmare da oltre vent'anni nelle scuole italiane. Ed è per questo che oggi, per la prima volta a Roma, all'Ex Mattatoio di Testaccio, 200 studenti e studentesse da tutta Italia e 60 mini-imprese finaliste si sono presentati con un'idea, un prototipo e tre minuti per convincere una giuria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Campionati di Imprenditorialità 2026 di Junior Achievement Italia: BraceLet JA dell’IIS Antonio Badoni di Lecco vince la quarta edizione

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Competizione Territoriale Campania 2026 di Junior Achievement Italia

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Il 4-5/6 saremo a Roma per la finale dei #CampionatidiImprenditorialità 2026 di @jaItalia. In giuria per #ABB Simona Alberini, Daniele Dominicis, Loredana Tullio e Tiziana Majolo. Verrà premiata anche Shoppymap.ja con il #PremioImpresa5_0. #Education # x.com

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