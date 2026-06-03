L' istituto comprensivo Donatello vince la nona edizione del progetto Pretendiamo legalità
L'istituto comprensivo “Donatello” ha vinto la nona edizione del progetto “Pretendiamo legalità”. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi, 3 giugno, con la partecipazione del questore di Padova. Sono state premiate le scuole che hanno preso parte al progetto durante l’anno scolastico 20252026, promosso dalla Polizia di Stato di Padova. La scuola vincitrice ha ricevuto un riconoscimento ufficiale durante l’evento.
Oggi 3 giugno, cerimonia di premiazione da parte del questore di Padova Marco Odorisio, delle scuole che hanno partecipato, durante l’anno scolastico che volge al termine, al progetto denominato “Pretendiamo legalità", avviato dalla Polizia di Stato di Padova per l’anno scolastico 20252026, in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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