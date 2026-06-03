L' istituto comprensivo Donatello vince la nona edizione del progetto Pretendiamo legalità

Notizia in breve

L'istituto comprensivo “Donatello” ha vinto la nona edizione del progetto “Pretendiamo legalità”. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi, 3 giugno, con la partecipazione del questore di Padova. Sono state premiate le scuole che hanno preso parte al progetto durante l’anno scolastico 20252026, promosso dalla Polizia di Stato di Padova. La scuola vincitrice ha ricevuto un riconoscimento ufficiale durante l’evento.