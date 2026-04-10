Liste d' attesa in Puglia 65mila prestazioni anticipate Il piano della Regione verso la ' fase 2'
A due mesi dall'avvio del piano di recupero delle liste d'attesa, in Puglia sono state anticipate circa 65.000 prestazioni sanitarie. La Regione ha messo in atto misure per ridurre i tempi di attesa e migliorare l'accesso alle cure. I dati sono stati comunicati dall'ente regionale, che ha iniziato questa fase per cercare di alleggerire il carico sulle strutture sanitarie e offrire un servizio più rapido ai cittadini.
Sono state circa 65mila le prestazioni sanitarie anticipate a due mesi dall'avvio del piano di recupero delle liste d'attesa voluto dalla Regione Puglia. Complessivamente, secondo gli ultimi dati resi noti dalla Regione, le persone contattate sono state 127.672 le persone contattate, di cui 115. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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