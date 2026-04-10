Liste d' attesa in Puglia 65mila prestazioni anticipate Il piano della Regione verso la ' fase 2'

A due mesi dall'avvio del piano di recupero delle liste d'attesa, in Puglia sono state anticipate circa 65.000 prestazioni sanitarie. La Regione ha messo in atto misure per ridurre i tempi di attesa e migliorare l'accesso alle cure. I dati sono stati comunicati dall'ente regionale, che ha iniziato questa fase per cercare di alleggerire il carico sulle strutture sanitarie e offrire un servizio più rapido ai cittadini.