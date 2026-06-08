L’ultimo episodio di Lioness 3 su Paramount+ mostra agenti segreti coinvolti in operazioni ad alto rischio. La trama si concentra su missioni di spionaggio e azioni clandestine, con scene che evidenziano tensione e pericolo. La serie, nota per le sue sequenze intense, torna con un ritmo più veloce e una narrazione più complessa. La piattaforma streaming promuove l’uscita come uno dei momenti più attesi dell’estate 2026.

L’estate 2026 si preannuncia calda sul fronte delle serie TV in streaming, e Paramount+ punta forte su uno dei suoi titoli più seguiti degli ultimi anni. La piattaforma ha infatti fissato per il 2 agosto il debutto della terza stagione di Lioness, il thriller di spionaggio firmato Taylor Sheridan che ha saputo conquistare il pubblico con il suo mix di azione, tensione e protagoniste femminili ben caratterizzate. Scopriamo cosa aspettarci da questa nuova stagione. Lioness 3 arriva su Paramount+ il 2 agosto: cosa sappiamo. La serie creata da Taylor Sheridan, lo stesso autore di Yellowstone e le sue varie emanazioni, torna con una nuova missione che si preannuncia come la più personale per il team protagonista. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Lioness 3 su Paramount+: il thriller di spionaggio torna più pericoloso che mai

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Lioness Season 3 Trailer is SHOCKING!

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