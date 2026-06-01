Una ricerca pubblicata su Science afferma che il dibattito su un tema specifico si è sviluppato più su basi ideologiche che scientifiche. La studio analizza diversi aspetti e conclude che molte delle discussioni recenti sono state influenzate da posizioni politiche e culturali, piuttosto che da evidenze empiriche. Nel frattempo, molte madri lavoratrici si interrogano ancora su come il lavoro possa influire sui loro figli, una domanda ricorrente tra amiche e colleghe.

C ’è una conversazione che si ripete da generazioni tra amiche e tra colleghe. Una domanda che molte madri lavoratrici si portano dentro come un peso silenzioso: «lavorare starà facendo del male ai miei figli?». Una domanda che non viene dal nulla, ma dal messaggio costante che le madri lavoratrici hanno ricevuto e ricevono dalla società, ambiguo nel migliore dei casi, colpevolizzante nel peggiore. Come se scegliere il lavoro significasse in qualche modo scegliere meno i propri figli. La risposta, finalmente, è arrivata e potrebbe cancellare anni e anni di stereotipi e giudizi sociali. Mamma lavoratrice in lacrime per il carovita: «Non riesco a mantenere la mia famiglia» X Madri lavoratrici e figli: si può?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una delle analisi più complete mai realizzate sull'argomento, pubblicata di recente su Science, è arrivata a una conclusione netta: il dibattito di questi decenni si è mosso più su basi più ideologiche che scientifiche

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