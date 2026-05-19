The Agency stagione 2 | Fassbender torna su Paramount+

La serie spy-thriller trasmessa da Paramount+ si prepara a tornare con una seconda stagione. La nuova stagione porterà maggiore tensione, colpi di scena e una missione personale per uno dei protagonisti. La produzione ha annunciato il ritorno del cast principale e l’inizio delle riprese. La data di uscita non è ancora stata comunicata, ma sono stati diffusi dettagli sulla trama e sugli sviluppi della storia. La serie ha riscosso interesse tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

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La serie spy-thriller di Paramount+ è pronta a tornare con una stagione 2 che promette tensione ancora più alta, colpi di scena e una missione personale destinata a cambiare tutto. The Agency ha già dimostrato di avere il pubblico dalla sua parte, e ora si prepara a fare ancora meglio. La data ufficiale è domenica 21 giugno 2026, quando tutti i 10 episodi della seconda stagione saranno disponibili in streaming su Paramount+ il giorno stesso del lancio, abbandonando il formato a rilascio settimanale adottato nella prima stagione. Una scelta che permetterà di vivere l’intera stagione in modo più intenso e senza interruzioni forzate. Al centro... 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - The Agency stagione 2: Fassbender torna su Paramount+ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Slow Horses Star's Other Hit Espionage Series Is The Perfect Binge For Spy Thriller Fans Sullo stesso argomento Carlo Verdone torna su Paramount+ con il nuovo film Scuola di SeduzioneParamount+ ha svelato oggi le prime immagini ufficiali e la key art di Scuola di Seduzione, l’attesissimo ritorno alla regia cinematografica di Carlo... Maggio su Paramount+: l’universo Dutton si espande con “Dutton Ranch” e torna il noir di “M.I.A.”Il mese di maggio su Paramount+ si preannuncia ricco di adrenalina e grandi ritorni, con un’offerta che spazia dal western moderno al crime...