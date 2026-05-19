The Agency stagione 2 | Fassbender torna su Paramount+

Da tutto.tv 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La serie spy-thriller trasmessa da Paramount+ si prepara a tornare con una seconda stagione. La nuova stagione porterà maggiore tensione, colpi di scena e una missione personale per uno dei protagonisti. La produzione ha annunciato il ritorno del cast principale e l’inizio delle riprese. La data di uscita non è ancora stata comunicata, ma sono stati diffusi dettagli sulla trama e sugli sviluppi della storia. La serie ha riscosso interesse tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

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La serie spy-thriller di Paramount+ è pronta a tornare con una stagione 2 che promette tensione ancora più alta, colpi di scena e una missione personale destinata a cambiare tutto. The Agency ha già dimostrato di avere il pubblico dalla sua parte, e ora si prepara a fare ancora meglio. La data ufficiale è domenica 21 giugno 2026, quando tutti i 10 episodi della seconda stagione saranno disponibili in streaming su Paramount+ il giorno stesso del lancio, abbandonando il formato a rilascio settimanale adottato nella prima stagione. Una scelta che permetterà di vivere l’intera stagione in modo più intenso e senza interruzioni forzate. Al centro... 🔗 Leggi su Tutto.tv

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