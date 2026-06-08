Un incendio ha coinvolto due comuni nella provincia di Pisa, provocando la chiusura di scuole e aziende. Le fiamme sono state alimentate da tonnellate di plastica bruciate. Diverse aziende hanno deciso di mandare a casa i dipendenti, mentre le autorità hanno convocato riunioni in prefettura per gestire la situazione. Non sono ancora note le cause dell’incendio né i danni materiali. Le operazioni di spegnimento sono in corso, con interventi di vigili del fuoco.

Pisa, 8 giugno 2026 – Intorno all’ora di pranzo diverse aziende della provincia di Pisa hanno mandato a casa i dipendenti. Mentre intanto si succedevano le riunioni nei Comuni e poi nel pomeriggio in prefettura. Con decine di membri del sistema di Protezione Civile impegnati, tra vigili del fuoco e volontariato. E’ stata una giornata da dimenticare per Vicopisano e per Cascina, i due comuni più direttamente interessati dal maxi incendio di materie plastiche in una ditta della stessa Vicopisano. I due comuni hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di martedì 9 giugno. Chiusi gli istituti di ogni ordine e grado, per limitare gli spostamenti e le attività all’aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’incendio che sconvolge due comuni: scuole e aziende chiuse, riunioni in prefettura. Bruciano tonnellate di plastica

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