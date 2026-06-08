L’incendio che sconvolge due comuni | scuole e aziende chiuse riunioni in prefettura Bruciano tonnellate di plastica

Da lanazione.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incendio ha coinvolto due comuni nella provincia di Pisa, provocando la chiusura di scuole e aziende. Le fiamme sono state alimentate da tonnellate di plastica bruciate. Diverse aziende hanno deciso di mandare a casa i dipendenti, mentre le autorità hanno convocato riunioni in prefettura per gestire la situazione. Non sono ancora note le cause dell’incendio né i danni materiali. Le operazioni di spegnimento sono in corso, con interventi di vigili del fuoco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pisa, 8 giugno 2026 – Intorno all’ora di pranzo diverse aziende della provincia di Pisa hanno mandato a casa i dipendenti. Mentre intanto si succedevano le riunioni nei Comuni e poi nel pomeriggio in prefettura. Con decine di membri del sistema di Protezione Civile impegnati, tra vigili del fuoco e volontariato. E’ stata una giornata da dimenticare per Vicopisano e per Cascina, i due comuni più direttamente interessati dal maxi incendio di materie plastiche in una ditta della stessa Vicopisano. I due comuni hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di martedì 9 giugno. Chiusi gli istituti di ogni ordine e grado, per limitare gli spostamenti e le attività all’aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217incendio che sconvolge due comuni scuole e aziende chiuse riunioni in prefettura bruciano tonnellate di plastica
© Lanazione.it - L’incendio che sconvolge due comuni: scuole e aziende chiuse, riunioni in prefettura. Bruciano tonnellate di plastica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Lincendio di Crans-Montana: perché 40 persone non sono riuscite a salvarsi

Video Lincendio di Crans-Montana: perché 40 persone non sono riuscite a salvarsi?

Notizie e thread social correlati

Scuole chiuse, aziende agricole a rischio e disservizi ai cittadini: gli effetti collaterali della legge Calderoli sulla montagna. E 73 Comuni fanno ricorso al TarLa legge Calderoli sta causando ripercussioni in diverse aree montane, con scuole che potrebbero chiudere e aziende agricole che segnalano difficoltà...

Allerta meteo, i Comuni che hanno deciso di tenere chiuse le scuoleMercoledì 3 giugno 2026 tutte le scuole di ogni ordine e grado a Chiavari saranno chiuse a causa di un’allerta meteo in vigore fino alle 15 o alle...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web