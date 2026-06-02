Allerta meteo i Comuni che hanno deciso di tenere chiuse le scuole

Da genovatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 3 giugno 2026 tutte le scuole di ogni ordine e grado a Chiavari saranno chiuse a causa di un’allerta meteo in vigore fino alle 15 o alle 18, a seconda delle zone. La decisione è stata presa dal Comune in risposta alle condizioni meteorologiche previste sul Tigullio. La chiusura riguarda tutte le scuole della città senza distinzione di livello.

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Mercoledì 3 giugno 2026 tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse a Chiavari, come deciso dal Comune, vista l'allerta meteo, che sul Tigullio proseguirà fino alle 15 o alle 18 a seconda delle zone.Asili nido e scuole di ogni ordine e grado chiuse a Rapallo per tutta la durata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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