Allerta meteo i Comuni che hanno deciso di tenere chiuse le scuole

Mercoledì 3 giugno 2026 tutte le scuole di ogni ordine e grado a Chiavari saranno chiuse a causa di un’allerta meteo in vigore fino alle 15 o alle 18, a seconda delle zone. La decisione è stata presa dal Comune in risposta alle condizioni meteorologiche previste sul Tigullio. La chiusura riguarda tutte le scuole della città senza distinzione di livello.

Mercoledì 3 giugno 2026 tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse a Chiavari, come deciso dal Comune, vista l'allerta meteo, che sul Tigullio proseguirà fino alle 15 o alle 18 a seconda delle zone.Asili nido e scuole di ogni ordine e grado chiuse a Rapallo per tutta la durata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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ALLERTA METEO, il Mega-Ciclone Harry fa paura: scuole chiuse e barriere sulle spiagge, è allarme!!!

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